La circulation différenciée maintenue dans plusieurs villes de France

Une décision qui fait suite à un nouvel épisode de pollution de l'ozone. Seuls les véhicules disposant de vignettes de classe 0 à 3 pourront circuler. "Le seuil d’information-recommandation étant franchi, après consultation des élus concernés, et pour répondre de manière spécifique à cet épisode et réduire les émissions de polluants, Pascal Mailhos, préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du Rhône, a décidé de prendre un arrêté instituant une liste de mesures d’urgence" , a déclaré la Préfecture.



Ne sont pas concernés : les véhicules des salariés dont les heures de prise et de fin de service ne sont pas couvertes par le fonctionnement des transports en commun (sous réserve d’une attestation journalière signée de l’employeur indiquant les horaires décalés), ainsi que les véhicules effectuant des livraisons de denrées périssables et les véhicules frigorifiques.