La compagnie aérienne Germania en grande difficulté financière

Selon nos confrères de l'Echo Touristique, Germania est aujourd'hui en grande difficulté financière et pourrait bel et bien mettre la clé sous la porte si aucune mesure n'est prise pour redresser son bilan. Avec un déficit de 20 millions d'euros fin 2018, la compagnie "étudie actuellement différentes options de financement pour assurer ses besoins de liquidités à court terme". En cause : des "événements imprévisibles", l'envolée des prix du carburant ou bien encore l'affaiblissement de l'euro par rapport au dollars américain.Créée il y a 30 ans, Germania dessert 60 destinations en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Pour le moment, aucune restriction des vols n'est prévue.