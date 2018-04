La compagnie monte un ciné club à 10 000m d'altitude

Tous les deux mois, les passagers de La Compagnie pourront découvrir à 10 000m d’altitude quelques curiosités du Cinéma français et international. La boutique Airlines proposera - avec son partenaire mk2 - une sélection de films, documentaires et portraits présentés par l’actrice et réalisatrice Lubna Playoust.



La première sélection Avril/Mai 2018 est faite sur le thème de la Liberté. Les voyageurs d'affaires peuvent ainsi visionner :

- Mourir à 30 ans, film sur Mai 68 de Romain Goupil

- Les Dites Cariatides, documentaire historique et poétique d’Agnès Varda

- A mi-mots, film sur l’Irlande de Edna O’Brien

- B comme Béjart, documentaire sur le chorégraphe français

- Battuta, spectacle fascinant de Bartabas