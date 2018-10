Le premier média du voyage d'affaires et des mobilités professionnelles

La construction du plus grand aéroport du Soudan débutera en 2019

La construction du nouvel aéroport international de Khartoum sera lancée le 1er trimestre 2019. La plate-forme qui sera installée à 40km au sud de la capitale soudanaise, pourra à terme accueillir 12 millions de passagers annuels.



Le chantier du nouvel aéroport de Khartoum se déroulera en 3 phases. La première qui sera lancée le 1er trimestre 2019, prévoit la construction d'un terminal d'une capacité de 6 millions de passagers, des services d'infrastructure ainsi que de 2 pistes pouvant gérer des A380.



Les deux tranches de travaux suivantes permettront de porter la capacité de la plate-forme respectivement à 9 millions et 12 millions de voyageurs annuels.



Avec cette nouvelle installation, les autorités soudanaises espèrent prendre des parts de trafic aérien aux aéroports du Caire et d'Addis Abeba, les deux plus importantes plates-formes africaines.



Les travaux devraient durer 36 mois selon les responsables de ce projet d'un montant total de 1,15 milliard de dollars.