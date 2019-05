La division Jets privés de Qatar Airways étend son réseau

L'expansion de Qatar Executive à Shanghai, Moscou et Londres en 2019 lui permettra d'offrir un service personnalisé et sur mesure à une clientèle d'affaires et de loisirs à l'échelle mondiale, où qu'elle soit située.



Qatar Executive exploite actuellement une flotte de 16 jets privés de pointe, dont cinq Gulfstream G650ER, trois Gulfstream G500, trois Bombardier Challenger 605, quatre Global 5000s et un Global XRS. En 2019, Qatar Executive devrait recevoir cinq G500 supplémentaires, dont un arrivera en mai et un G650ER sera livré en juin.