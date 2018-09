La fin de Skype Classic au 1er novembre

La fin du support de cette version Skype était initialement prévue pour le 1er septembre, mais face au mécontentement de nombreux utilisateurs, Microsoft avait alors décidé d'étendre le support de Skype 7 pour quelques semaines supplémentaires. Pour Microsoft, le but est bien évidemment de rediriger les utilisateurs de Skype vers la version 8 du logiciel, qui profite des dernières nouveautés en terme d'ergonomie et d'interface.



Une version 8 qui n'a pas vraiment été du goût de tous les utilisateurs, avec une interface jugée trop brouillonne notamment, si bien que de nombreux utilisateurs ayant opté pour la dernière version du logiciel ont finalement désinstallé ce dernier pour revenir à la version précédente.



Au delà de la date buttoir, les utilisateurs auront donc la possibilité de conserver leur bon vieux Skype mais ce dernier ne bénéficiera plus de la moindre mise à jour, avec les risques que cela représente.