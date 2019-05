La gare de Lille-Flandres va inaugurer un nouveau salon de travail et d'attente

Le 13 juin prochain, un nouveau salon à disposition des voyageurs et conçu par l’entreprise Bonport va faire son apparition en gare de Lille-Flandres, premier lieu à accueillir cette nouvelle gamme de salon. La société, créée en 2017, a imaginé un nouveau concept de salon à destination des gares et aéroports pour permettre aux voyageurs de travailler ou simplement de se reposer. Bonport entend rendre accessible à de nombreux services, jusqu’à présent surtout fréquentés par des voyageurs possédant un statut particulier telle que la première classe ou un statut grand voyageur. Le tarif proposé sera de 8,90 euros, avec wifi et accès au comptoir libre-service compris.



Le salon conçu par Bonport se veut comme un endroit « confortable et adapté aux besoins des voyageurs » et digne d’une pièce à vivre. La société précise qu’il s’agit de salons « chics et informels », à « l’instar des nouvelles enseignes hôtelières ».