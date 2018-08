La gare de Londres Euston fermée les 3 prochains weekends

Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire du Royaume-Uni a déclaré que le travail " exige la fermeture de la ligne ", ajoutant que les weekends choisis pour la fermeture étaient " la période la moins perturbatrice pour faire ce travail ".



La fermeture aura une incidence sur tous les services offerts sur la ligne principale de la côte Ouest, y compris les trains qui desservent les gares suivantes :



Penrith, Oxenholme, Carlisle, Lancaster, Preston, Blackpool, Wigan, Manchester, Liverpool, Stoke, Stafford, Crewe, Warrington, Birmingham New Street, Birmingham International, Rugby, Coventry, Milton Keynes, St Albans, Northampton, Watford, Hemel Hempstead, Leighton Buzzard, Bletchley, Wolverton et Berkhamsted.



Des autobus de remplacement seront en service et les passagers sont invités à visiter le site nationalrail.co.uk/coast et à consulter le site Web de l'opérateur ferroviaire concerné. Virgin Trains et London Northwestern Railway opèrent tous deux à partir de la gare.