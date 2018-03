La grève du 22 février a coûté 26 millions d'euros à Air France

"aura eu un impact négatif sur le résultat d'Air France de l'ordre de 26 millions d'euros".

La grève des salariés d'Air France du 22 février avait cloué au sol un quart des avions de la compagnie dont 50% des long-courriers au départ de Paris . Cette action n'a pas été sans conséquence pour l'entreprise. La direction estime qu'elleLa direction met en garde ses employés contre la nouvelle grève du 23 mars 2018 dans une note interne obtenue par l'AFP., aura pour effet defutur et. Elle assure quePour Air France, les revendications des syndicats représentent. Pour convaincre les employés, la compagnie rappelle dans sa note qu'elle a mis en place en 2018 une augmentation générale de 1% en deux temps et une enveloppe d'augmentations individuelles (primes, promotions, ancienneté...) de 1,4% pour les agents au sol. Elle estime qu'avec l'intéressement,Toutefois, il n'est pas certain que cette lettre suffise à calmer les esprits au sein de l'entreprise. Les 10 syndicats ont d'ores et déjà prévu de se réunir le 15 mars pour durcir le mouvement si des négociations n'avaient pas lieu d'ici là.