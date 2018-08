La hausse du pétrole condamne des lignes aériennes

Longtemps les compagnies aériennes ont géré leurs plannings de vols comme un engagement pris d'une saison aérienne à l'autre. Désormais l'agilité est de mise et le Wall Street Journal de ce 21 août nous apprend qu'American Airlines a d'ores et déjà programmé la fin de 11 lignes dont déjà supprimé onze liaisons, dont Chicago-Shanghai, Philadelphie-Munich et Los Angeles-Toronto, jusqu'à la fin de l'année ou début 2019.D'autres compagnies américaines sont sur ce schéma : Delta Air Lines, Southwest Airlines, Alaska Air, Spirit Airlines ou encore Allegiant Travel refusent de s'obstiner quand le pétrole est 30% plus cher qu'à la même période de l'an dernier. Les adaptations se font au fil de l'eau et les voyageurs d'affaires doivent désormais vérifier que leur vol si habituel est bien disponible dans le SBT avant de programmer leur rendez-vous !A noter que la recherche de lignes rentables conduit aussi les compagnies à tenter de nouvelles routes : le même Wall Street Journal signale qu'American Airlines ajoutera 9 nouvelles liaisons à son programme l'an prochain, à Phoenix, Dallas ou Philadelphia. Phoenix sera reliée à Londres en vol direct tandis que Dallas sera connectée à Dublin et Munich ou encore Philadelphie à Berlin et Bologne, en Italie. L'agilité s'observe dans tous les sens.