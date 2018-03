La joint-venture de Delta et Korean peut décoller

Delta Air Lines et Korean Air vont pouvoir lancer leur joint-venture sur les routes trans-pacifiques. La coentreprise a reçu l'approbation des autorités concernées aux USA et en Corée du Sud. Les deux compagnies disposent ensemble d'un réseau de 290 destinations américaines et 80 asiatiques. Les partenaires travailleront afin d'implanter des codeshares réciproques et améliorer l'expérience des voyageurs entre les USA et l'Asie.Les transporteurs membres de SkyTeam prévoient de mener des opérations commerciales et marketing conjointe ou encore d'offrir plus d'avantage aux membres de leur programme de fidélité respectif. Elles augmenteront aussi la coopération fret et cargo sur le réseau trans-pacifique.