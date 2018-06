La justice délivre une licence probatoire de 15 mois pour Uber à Londres

Uber avait perdu sa licence en septembre dernier, l'autorité des transports londoniens avait exprimé des préoccupations au sujet de la sécurité publique, en faisant référence à l'approche historique de l'entreprise en matière de signalement des infractions criminelles commises par les conducteurs. Depuis, les mesures proposées par les responsables de la compagnie des chauffeurs avaient été jugées insuffisantes. Les réformes ont finalement porté leurs fruits et le VTC obtient une licence temporaire de 15 mois.



Une décision qui satisfait le maire de Londres. Sadiq Khan précise : " Ce permis de 15 mois est assorti d'un ensemble de conditions claires que l'autorité des transports londoniens surveillera et appliquera de manière approfondie ."



Uber est donc prévenu. Plus aucun dérapage ne sera toléré et au moindre manquement dans le respect des conditions entraînera l'annulation pure et simple de cette autorisation temporaire.