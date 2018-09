La liaison aérienne Strasbourg - Lille condamnée

Dans un plan de redéploiement des lignes et des avions pour fermer les lignes déficitaires, Hop! Air France fait ses comptes et fait savoir que sa ligne Strasbourg - Lille est condamnée, avec sans doute une fermeture en avril 2019 au plus tard.



Les élus sont vent debout et devraient voter ce vendredi une motion pour soutenir la plateforme dans le cadre de l’Eurométropole, à l’initiative de la sénatrice du Bas-Rhin Fabienne Keller. Mais les faits sont têtus : trop proche de Paris, la capitale alsacienne est très (trop ?) desservie par le train. La concurrence du rail - et des services d’autocars vers l’Allemagne - devrait à Strasbourg avoir raison des lignes aériennes de la compagnie tricolore qui reste une entreprise privée devant assurer sa rentabilité.



La ligne entre Strasbourg et Amsterdam en revanche, soutenue par une OSP (Obligation de Service Public) devrait en revanche perdurer, conduisant les passagers alsaciens vers le hub de KLM.[