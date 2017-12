La ligne de train Brest-Quimper réouverte aux voyageurs

Après la mise en service de la Ligne à Grande Vitesse entre Le Mans et Rennes en juillet dernier, la réouverture de la ligne Brest – Quimper, située dans le département du Finistère, permet aux voyageurs de bénéficier désormais d'une offre densifiée de 50% et d'une liaison directe quotidienne Brest-Nantes, via Quimper.



Mise en service entre 1864 et 1867, la liaison ferroviaire avait fortement vieilli, entraînant de multiples zones de limitation de vitesse, pour maintenir les circulations en toute sécurité. Au total, 400 agents SNCF et salariés d'entreprises extérieures ont été mobilisés pendant un an pour réaliser ce chantier et ainsi renouveler et pérenniser la ligne. Ces travaux, d’un montant de 77,8 millions d’€ ont été financés par la Région Bretagne (31%), le Département du Finistère (25,5%), Brest Métropole (3%), Quimper Bretagne Occidentale (1,5%), l’Etat (19%) et SNCF Réseau (20%).