La meilleure classe Premium Economique est signée Corsair

Un classement qui regroupe les classes Premium Economique de plus de 40 compagnies aériennes au niveau mondial. Avec une note de 9/10, c'est Corsair qui remporte la première place, devant China Airlines et Singapore Airlines. Air France récolte quant à elle la note de 7,07/10 et arrive 12e du classement.



Ont été jugés par Flight-Report : les aspects des services au sol et le confort en cabine. Concernant le service au sol, le site souligne une franchise bagages proposant 64kg de bagages, inclus dans le billet Premium. A bord, les sièges varient de 45 à 46 pouces et proposent davantage d'espace pour les jambes et plus de confort. La gastronomie est elle aussi très bien notée, ainsi que le service.