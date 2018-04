La météo crée des turbulences chez Flybe

La vague de froid qui a parcouru l'Europe entre fin février et début mars a provoqué l'annulation de 994 vols de Flybe lors du 4ème trimestre de son exercice fiscal, qui se clôturait le 31 mars 2018. Ces perturbations ont pesé sur son chiffre d'affaires et la compagnie a vu ses revenus réduits d'environ 4 millions de livres sterling.



Flybe était parvenue ces derniers mois à augmenter son revenu par siège ainsi que son trafic passagers. Toutefois, ces améliorations ne suffissent pas à redresser la barre face aux conséquences de La Bête de l'Est. La patronne de Flybe, Christine Ourmieres-Widener, a averti : "Arrivant si tardivement dans l'année fiscale, signifie que cette perte supplémentaire se reflétera dans nos résultats financiers annuels".



Après cette annonce, plusieurs analystes ont revu leurs prévisions et estiment désormais que l'entreprise ne parviendra à dégager un bénéfice qu'en 2019.