La neutralité carbone de l'aéroport de Lyon renouvelée

Après sa certification obtenue en mai 2017, Lyon Saint Exupéry a vu son certificat ACA3+ neutralité Carbone - référence pour le management des émissions de gaz à effet de serre – renouvelé en 2018 grâce aux différentes actions écoresponsables menées.



Des mesures sont d’ores et déjà engagées sur les quatre piliers de la politique environnementale des pistes lyonnaises, baptisée AirPact, pour les deux prochaines années :

- la réintégration de la norme de la norme ISO 14001 en 2019,

- l’obtention de ACA niveau 1 pour l’aéroport Lyon-Bron dès 2020 et le maintien de la certification ACA 3+ pour Lyon Saint-Exupéry,

- la réduction de 20% de l’intensité énergétique entre 2013 et 2020 en s’engageant dans la démarche ISO 50001 (Système de Management de l’Énergie),

- la formalisation de la stratégie Biodiversité en s’appuyant sur les résultats du diagnostic global faune-flore afin de concilier sécurité et biodiversité