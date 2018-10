La norme NDC reste floue pour les Travel Managers

"The Evolution of Air Distribution"

Pour leur étude, ACTE et Amex GBT ont interrogé 218 Travel Manangers sur leurs connaissances et leurs attentes de la nouvelle norme de distribution NDC. Si cette dernière a été l'objet de nombreuses discussions depuis le lancement du projet par IATA en 2012, elle reste un sujet d'incertitude pour la majorité des acheteurs.Près d'un quart des sondés (23%) ont reconnu n'avoir aucune confiance dans leurs connaissances du nouvel outil et des conséquences pour leur programme. 58% disent avoir "confiance en leur savoir. Ainsi, seulement 19% des TM sont sûrs d'eux sur ce sujet.Ce manque de connaissances pourrait ralentir l'adoption de la norme de distribution au sein des entreprises. Peu de responsables voyage se disent, en effet, prêts à intégrer des outils compatibles NDC. 63% d'entre eux ont reconnu n'étudier aucune nouvelle plate-forme au-delà de leur OBT pour le moment.Les Travel Managers s'attendent tout de même à tirer quelques avantages de la norme NDC. 64% estiment que cela pourra améliorer l'expérience de réservation et 56% pensent que cela les aidera dans leurs négociations avec les compagnies aériennes.Mais les craintes restent très nombreuses. La grande majorité des acheteurs redoutent que la fragmentation, créée par la norme, mette en péril le contrôle des coûts (89%), le respect de la politique voyage (87%) et le duty of care (77%).Un grand nombre de Travel Managers ont également peur que le NDC réduise la fonctionnalité de leur OBT (90%), l'accès aux données (88%) ou encore à la transparence des prix (88%).L'étude complète est disponible via ce lien