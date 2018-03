La nouvelle DRH de CWT est basée à Paris

" Je suis ravi que Catherine dirigera nos efforts pour continuer à bâtir une culture de l'innovation, de l'habilitation et du rendement ", a déclaré Kurt Ekert, président et chef de la direction de CWT, " et je remercie David pour son impact et ses nombreuses contributions tout au long de sa carrière chez CWT ".



Basée à Paris, Catherine Maguire-Vielle relèvera de Kurt en tant que membre de l'équipe de direction de CWT. Elle était auparavant vice-présidente principale et avocate générale adjointe de CWT.



La nouvelle DRH a obtenu un baccalauréat en droit de l'Université de Sheffield et a complété ses qualifications juridiques professionnelles (LPC) au College of Law, à York, en Angleterre, avant de se joindre au cabinet d'avocats international Clifford Chance en 1999, où elle a travaillé dans les bureaux de Londres et de Paris. Elle s'est jointe à Carlson Wagonlit Travel à titre de directrice et conseillère juridique principale en 2006.