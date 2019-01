La nouvelle offre culinaire de Cathay Pacific

Une variété de spécialités locales spécialement concoctées pour les passagers de Cathay Pacific sont proposées sur les vols long-courriers dans toutes les classes de voyage au départ du hub de la compagnie basé à l’aéroport international de Hong Kong.



Parmi les plats proposés en Première Classe, on retrouve l'ormeau braisé avec des fleurs shiitake et du tofu choy, tandis que les passagers de la Classe Affaires pourront déguster du canard rôti avec des nouilles de riz da en soupe et le pudding au lait à la façon hongkongaise accompagné par des perles de tapioca.



Les passagers de la Classe Premium Économie ont la possibilité de savourer, entre autres, du flétan cuisson vapeur aux feuilles de moutarde Tai O accompagné de son riz au jasmin cuit à la vapeur et de riz frit yin yang. Les plats servis en Classe Économique comprennent des fruits de mer à la hongkongaise sur un lit de riz au curry.



Cathay Pacific a également amélioré son offre de boissons. La compagnie s'est associée au célèbre fournisseur de thé local Fook Ming Tong pour proposer une gamme de thés chinois haut de gamme, dont le jasmin, l'oolong et le pu'er, destinés à être progressivement déployés en Classe Économique.