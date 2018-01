La nouvelle politique bagages de Ryanair entre en vigueur le 15 janvier

"Étant donné qu’un trop grand nombre de clients bénéficiaient du service de bagage à main amélioré de Ryanair, et avec des taux d’occupation élevés (95% en décembre), il n'y avait pas assez d'espace cabine pour ce volume de bagages à main, provoquant des retards à l’embarquement".

Pour régler le casse-tête des bagages cabines à l'embarquement, Ryanair augmente le poids autorisés des valises enregistrées de 15kg à 20kg à compter du 15 janvier 2018. En parallèle, elle réduit leurs frais, passant de 35 €/£ à 25 €/£ pour un bagage de 20kg.La low-cost expliqueAinsi seuls les clients Priority Boarding (y compris les clients Plus, Flexi Plus et Family Plus) seront autorisés à prendre deux bagages à main en cabine à partir du 15 janvier 2018. Tous les passagers non-prioritaires ne pourront emporter qu'un seul bagage à main (le plus petit) à bord de l'avion, tandis que leur deuxième (plus grand) bagage à main devra être placé dans la soute (gratuitement).Pour mémoire, l’embarquement prioritaire peut être acheté pour 5€/£ au moment de la réservation ou peut être ajouté à une réservation existante pour 6€/£ jusqu'à deux heures (sur son site) et 30 minutes (sur l'application) avant l'heure de départ prévue.