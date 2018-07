"La pire passagère de tous les temps" condamnée à 21 semaines de prison

Helen Butcher se souviendra longtemps de son départ en vacances en juin dernier. Ses compagnons de voyage aussi. Après avoir vidé une bouteille de vodka,puis une autre de gin,la femme prise d'une véritable fureur à cause d'un coffre à bagage qu'elle trouvait trop petit, s'est mise à insulter copieusement le personnel de bord et les autres passagers.



Très en colère,Madame Butcher a hurlé en direction d'un steward " Va te faire f... " avant de le frapper violemment à l'entre-jambes, ajoutant " de toutes façons ça n'a pas d'importance tu es gay ."



Face à la situation qui dégénérait,le pilote de l'appareil a fait remettre une note d'avertissement à la passagère irascible. Cela ne lui a pas plus,mais vraiment pas du tout et pour se venger,elle a tenté de frapper une hôtesse en l'agrippant par le visage.



A bord de l'avion,des enfants effrayés et des passagers en larmes. Ce n'est qu'à l'arrivée de la police,lors de l'atterrissage en Grèce, que la femme a pu être maîtrisée.



Helen Butcher était jugée ce lundi par le tribunal de Manchester qui l'a condamnée à 21 semaines de prison pour agression,état d'ivresse à bord d'un avion et comportement menaçant.



La mère de famille,bien plus calme face aux juges, a reconnu que son comportement avait été épouvantable pour les passagers comme pour les membres d'équipage.Elle a présenté ses excuses ajoutant qu'elle méritait la peine de prison infligée.



Commentaire du steward agressé: "En 20 ans de métier,c'est le pire passager que j'ai rencontré."