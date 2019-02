La plate-forme myGo choisit Abidjan pour son premier bureau africain

Au cours de la cérémonie de présentation, le Directeur général de Côte d’Ivoire Tourisme a expliqué la nécessité pour le continent africain de suivre le mouvement du e-tourisme. " L' Afrique est très en retard en ce qui concerne le e-tourisme, contrairement aux autres pays du monde."



"Cette plate-forme est un outil technologique intégré qui permet non seulement aux agences de voyages de faire du business, mais également aux hôtels de faire la promotion de la destination du pays et de réduire considérablement leurs prix" , a précisé le directeur-général de myGo Africa, ajoutant " qu’en 2019, la Côte d’Ivoire veut faire partie des leaders des réservations B to B."