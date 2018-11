La plateforme de réservation équitable Bidroom se développe en France

La France devient une nouvelle priorité commerciale pour Bidroom un mois après l’arrivée du nouveau conseil d’administration et de son nouveau directeur général. Francesco Monaco, directeur commercial de Bidroom, s’attend à une croissance considérable du marché. Selon lui, les hôteliers français expriment un fort intérêt pour un partenariat avec une plateforme de réservation plus équitable alors que le nombre de leurs clients est en constante augmentation, tout comme les commissions des principales agences de voyage en ligne (OTA). Les statistiques sur le marché de l’industrie hôtelière indiquent que le taux d’occupation des hôtels en France a augmenté au cours de la dernière décennie pour atteindre 61,1% en 2017 (Institut national de la statistique et des études économiques de France, 2017).