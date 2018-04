La plus belle approche d'aéroport 2018 est...

Le titre de plus belle approche d'aéroport a été remis à la plate-forme irlandaise de Donegal, située au nord-ouest de l’île. Les voyageurs interrogés par PrivateFly ont apprécié la vue pittoresque et sauvage qu’offre l’aéroport, coincé entre l’océan Atlantique et les montagnes sur la plage de Carrickfinn. "Donegal est magnifique et mérite la première place. Son paysage fascinant a d’ailleurs été le lieu de tournage des derniers Star Wars" , a ajouté Adam Twidell, PDG de PrivateFly.



La deuxième place revient à l'aéroport de Barra en Ecosse, où les avions atterrissent directement sur la plage lorsque la marée est haute. D'ailleurs il s'agit de l’un des rares aéroports au monde dont les horaires d’ouverture dépendent de la marée.



Comme l'année dernière, l’aéroport de Nice Côte d’Azur montre sur la 3ème marche. Avant d’atterrir sur la piste niçoise, les avions survolent généralement la Méditerranée, offrant une superbe vue sur les Alpes en arrière-plan et la Promenade des Anglais au premier plan.



Cela fait 5 ans que l’aéroport de Nice Côte d’Azur se retrouve sur le podium du sondage.



Les 10 plus beaux aéroports vus du ciel

1. Donegal (Irlande)

2. Barra (Ecosse)

3. Nice (France)

4. Queenstown (Nouvelle-Zélande)

5. Saba (Antilles néerlandaises)

6. Orlando Melbourne (États-Unis)

7. Toronto Billy Bishop (Canada)

8. Londres City (Angleterre)

9. Saint Martin (Antilles néerlandaises)

10. Miami (États-Unis)