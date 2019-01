La sud-africaine Rennies Travel rejoint BCD Travel

Basée en Afrique du Sud, Rennies Travel est spécialisée dans les voyages d’affaires, de groupe, de loisirs et les technologies du voyage. Intégrée au groupe Bidvest, elle gère sa clientèle locale à partir de six bureaux différents, et sert des clients du monde entier.



Adrian Woodward, Vice-Président du réseau mondial EMEA de BCD Travel explique " Ce partenariat avec Rennies Travel était une étape logique. Rennies Travel constitue un ajout stratégique de qualité à notre réseau mondial, en raison de sa réputation irréprochable et de sa capacité à servir des clients de toutes tailles".



BCD Travel South Africa, joint venture de BCD en Afrique du Sud, poursuivra son développement de façon autonome. Le groupe assure dans son communiqué que "sur la base du chiffre d’affaires annuel des deux entités" , ce rapprochement lui permettra de consolider sa " position de leader du marché du voyage d’affaires en Afrique du Sud".



Sixième population d'Afrique, l'Afrique du Sud est également la deuxième puissance économique du continent, avec un PIB de 349 milliards de dollars en 2017. L'économie du pays est très diversifiée, avec des industries clés telles que les mines, l'agriculture et la pêche, l’assemblage et la transformation des aliments, les télécommunications, l’énergie, les services financiers et d’entreprises, le tourisme et les transports. Adrian Woodward ajoute " Notre stratégie de croissance privilégie les partenariats et les acquisitions sur les marchés où les transactions clients sont significatives, et qui représentent un potentiel de croissance et de chiffre d'affaires important. Un grand nombre de nos clients mondiaux investissent des dépenses de voyage considérables en Afrique du Sud et nous prévoyons une croissance à long terme dans le pays".