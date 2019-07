La sûreté en pratique par Anticip

Selon le gouvernement français, “on appelle risque sanitaire un risque immédiat ou à long terme représentant une menace directe pour la santé des populations nécessitant une réponse adaptée du système de santé. Parmi ces risques, on recense notamment les risques infectieux pouvant entraîner une contamination de la population.” Les entreprises doivent donc être en mesure de répondre à ce risque.



Un voyageur sur deux est victime d’un problème de santé à l’étranger, quel que soit le motif de son déplacement. Il s’agit généralement d’infections bénignes mais qui viennent perturber le déroulé du déplacement et peuvent avoir des conséquences d’autant plus néfastes sur les objectifs d’un déplacement professionnel. Même s’ils varient d’une région et d’une période à l’autre, les risques sanitaires les plus fréquents sont, dans l’ordre :



• la diarrhée du voyageur ;

• les problèmes de peau (coups de soleil, allergie, piqûre d’insectes, infections) ;

• les problèmes respiratoires (changement de température, exposition à la pollution ).