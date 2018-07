La technologie augmente le temps de loisirs des voyageurs d'affaires

Cette étude révèle que 9 voyageurs d'affaires sur 10 (92 %) en provenance du Royaume-Uni, d'Espagne, d'Allemagne et de France disent que la technologie les aide à libérer plus de temps pour les loisirs lors de leurs déplacements professionnels.

Des voyageurs qui sont 42% à déclarer que l'utilisation de leur smartphone durant leurs déplacements facilite leur expérience de voyages. Ils sont également près d'un tiers à utiliser les outils de traduction de leur téléphone.



Les jeunes voyageurs d'affaires (25-34 ans) trouvent que la dernière technologie dans les hôtels est plus importante que le confort ! 80 % des personnes de ce groupe d'âge affirment que le fait de disposer des dernières technologies améliore leur expérience, plus qu'un lit confortable.



L'enquête révèle aussi que la technologie utilisant le téléphone pour l'enregistrement et le départ des hôtels a amélioré leur expérience de voyage d'affaires plus que la planification et les activités de réservation. Le téléphone également utilisé comme moyen de paiement, un usage en plein développement.



Les voyageurs interrogés pour cette enquête plébiscitent les nouvelles technologies de pointe comme la Clé mobile, le concierge chatbot et l'application de traduction en temps réel. Plus des deux tiers des voyageurs d'affaires (68 %) choisiraient de séjourner dans un hôtel géré par des bots et disent attendre beaucoup des systèmes reposant sur l'intelligence artificielle. Ainsi,63% des voyageurs d'affaires feraient confiance à l'IA pour organiser leur voyage d'affaires du début à la fin.



De nouveaux outils sont encours de développement, ils seront les nouveaux assistants des voyageurs d'affaires au cours des prochaines années. Ils permettront de libérer du temps jusque là utilisé pour des tâches fastidieuses ou répétitives. A vous de profiter au mieux de ce temps gagné.