La traversée de Toulon via le tunnel et l'autoroute A50 impossible ce lundi soir

Les voyageurs d'affaires ne pourront pas emprunter le tunnel et l'autoroute A50 pour traverser Toulon ce lundi 17 décembre entre 21h et 6h. Ces axes routiers seront fermés à la circulation dans les deux sens car des travaux de réfection des chaussées seront réalisés pendant la nuit.



En direction de Marseille

L'autoroute A50 sera fermée de 21h à 6h entre les échangeurs de Saint-Jean-du-Var et Toulon le port. L’entrée de l’échangeur de Toulon centre et le tunnel de Toulon sont également concernés.



Les automobilistes circulant sur cet axe devront donc obligatoirement sortir au niveau de l’échangeur de Saint-Jean-Du-Var.



En direction de Nice

Il sera impossible d'emprunter l'autoroute A50 entre l’échangeur de Toulon le port et l'échangeur de Saint-Jean-du-Var de 21h à 6h. Le tunnel de Toulon, ainsi que l’entrée de l’échangeur de Toulon centre seront également fermés. Les conducteurs devront donc prendre la sortie de l’échangeur de Toulon le port.