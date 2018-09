La très forte croissance d' AirBnB en Afrique

A l'occasion du tout premier African Travel Summit, un événement réunissant des acteurs du tourisme qui vient de se dérouler au Cap , en Afrique du Sud, AirBnB est apparu comme un acteur majeur de l'hébergement en Afrique.



Plus de 3,5 millions de voyageurs ont séjourné en Afrique avec AirBnB depuis 2008, dont la moitié au cours des 12 derniers mois. Il y a aujourd'hui 130.000 annonces de logements en Afrique disponibles sur la plate-forme de location.



Au cours de l'année écoulée,les pays les mieux représentés ont connu une croissance hors normes, dépassant,de loin, les prévisions les plus optimistes.

Le pourcentage de résidents a augmenté de façon significative au Nigéria : 213%, Rwanda : 73% Ghana : 141%, Kenya : 68%, Mozambique : 136%, Afrique du Sud : 65%, Côte d'Ivoire : 113%, Algérie : 105%, Égypte et Zimbabwe : 104%.



Le site ne précise pas quel est le pourcentage d'hommes d'affaires dans ce volume de clientèle, mais on peut supposer que la progression suit la même courbe, principalement dans les pays les plus avancés économiquement comme l'Afrique du Sud, le Nigeria ou encore la Côte d'Ivoire.



Peu de secteurs enregistrent des taux de croissance à 3 chiffres, mais si l'Afrique veut capitaliser cette nouvelle manne touristique, elle doit développer ses infrastructures en terme de transports et d'accueil et garantir la sécurité des déplacements.