La vitre du cockpit explose en plein vol

Une vitre du cockpit d'un A319 de Sichuan Airlines a éclaté alors que l'appareil reliait Chongqing à Lhassa, ce 14 mai 2018. En raison de la dépressurisation, le copilote a été à moitié aspiré à l’extérieur. Il a été blessé au visage et à la taille. L'avion qui transportait 128 personnes, s'est posé en urgence à l'aéroport de Chengdu. Une hôtesse a également été légèrement blessée pendant l'atterrissage.



Le commandant de bord Liu Chuanjian a expliqué au journal Chengdu Business Daily : "Le pare-brise a éclaté soudainement et un bruit fort a retenti. Quand j'ai regardé de côté, j'ai vu que le copilote se trouvait déjà à moitié à l'extérieur de l'appareil à travers la fenêtre. Heureusement, sa ceinture était attachée" . Il a ajouté "Tout volait dans la cabine de pilotage. Beaucoup d'équipements fonctionnaient mal et le bruit était si fort qu'on n'entendait plus la radio. L'avion vibrait fortement et il était impossible de lire les instruments et d'agir" .



Le professionnalisme du pilote pendant cette manœuvre difficile a été salué en Chine. De plus, l'Administration de l'aviation civile chinoise (CAAC) a indiqué qu'une enquête avait été ouverte pour déterminer les causes de cet incident.