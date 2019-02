La voiture, reine des trajets domicile - travail

Près de 9 Français sur 10 (87,2%) passent moins de 10 heures par semaine en déplacement dans le cadre du travail. Et quand exactement les salariés estiment-ils qu'un trajet devient long ? Selon le sondage d'Alphabet France réalise avec IFOP, la réponse est 30min ou encore 38km.



Sans grande surprise, 76% des 1001 actifs interrogés utilisent une voiture pour se rendre à leur entreprise. Pour la majorité des sondés, le recours à ce véhicule est une obligation. 33,3% reconnaissent opter pour ce mode de transport par confort et 15,7% indiquent que c'est pour faire des économies.



Les autres moyens pour aller au travail sont la marche à pied (44%), les transports en commun (27%) et le vélo/patinette (20%)



Les trajets professionnels sont loin d'être une sinécure. Plus de 4 Français sur 10 estiment qu'ils impactent leur qualité de vie au travail. Les principaux désagréments cités sont la perte de temps (57%), le stress lié à la fréquentation accrue (43%) et le manque de ponctualité (31%).



Bonne nouvelle : deux tiers des actifs interrogés peuvent bénéficier de solutions et/ou de services pour leurs déplacements par le biais de leur entreprise. Les sociétés proposent par exemple le remboursement total ou partiel des transports en commun, des places de stationnement deux-roues ou encore un véhicule de fonction. Ces services sont surtout plébiscités par les salariés par les économies et le confort qu'ils leur apportent.