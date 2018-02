Lancement en juin d’un réseau wifi spécialement dédié à l’aérien

Deutsche Telekom et Inmarsat se sont associées pour proposer l'European Aviation Network (EAN), un réseau qui reposera sur 300 stations de base dans chaque pays de l'Union européenne et un satellite pilote. Les 28 pays de l’Union seront ainsi couverts par le système qui continuera en partie à utiliser le réseau satellitaire actuelle.



Selon les concepteurs du projet, l’offre qui sera installée en premier sur les avions d’IAG repose sur un équipement léger, économique et parfaitement adapté aux low cost. Pour les compagnies, l’offre offre de nouvelles opportunités de revenus. A ce jour, 82 compagnies dans le monde dispose du wifi en vol avec des taux de satisfaction qui varient de 30 à 75%.