Lannion est relié à l'aéroport de Brest par un bus à partir de ce lundi 26 mars

La liaison entre l'aéroport de Lannion et son voisin de Best est assurée par un bus 2 fois par jour. Ce nouveau service proposera en effet un service le matin et un le soir du lundi au vendredi.



Le départ de la navette se fait au niveau du parking de la plate-forme lannionnaise. Pour le retour de Brest, le bus s’adaptera aux éventuels retards des vols afin de garantir la correspondance.



Un service pensé pour les voyageurs d'affaires

A l’arrivée à l’aéroport Brest Bretagne, un agent sera présent pour accueillir et accompagner les passagers. Les voyageurs d'affaires se verront proposer un service d’enregistrement dédié. Par ailleurs - pratique pour les voyageurs d'affaires - Ils pourront profiter pendant les périodes d’attente d'un accès à un espace de travail, notamment en cas d’arrivée par un vol dans l’après-midi et d’attente de la navette du soir.



Le Conseil régional de Bretagne va investir 310 000 € par an pour cette solution. Il espère ainsi maintenir " l’attractivité du territoire de Lannion, en le connectant à Paris et aux grandes villes françaises et européennes ".



Le programme de la navette :

Rotation du matin (du lundi au vendredi)

> Départ aéroport de Lannion : 4h10

Arrivée aéroport Brest Bretagne : 5h30

- Premier vol à destination de Roissy à 6h05



> Départ aéroport Brest Bretagne : 8h45

Arrivée aéroport de Lannion : 10h

- pour les vols en provenance de Orly à 8h10 et Bordeaux à 8h20



Rotation du soir (du lundi au vendredi )

> Départ aéroport de Lannion : 18h30

Arrivée aéroport Brest Bretagne : 19h45

- pour les vols à destination de Orly à 20h40, Bordeaux à 20h35 (sauf lundi), Toulouse à 21h45 (lundi et vendredi)



> Départ aéroport Brest Bretagne : 20h15

Arrivée aéroport de Lannion : 21h30

- pour les vols en provenance de Orly à 19h50