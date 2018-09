Latam Airlines: +2,5% au mois d'août

Des résultats positifs en Août 2018 pour le groupe chilien Airlines LATAM Airlines et ses différentes filiales en Argentine, Colombie, Brésil, Equateur, Pérou et Paraguay.



Par rapport au même mois l'an dernier, le nombre de passagers transportés sur le réseau a augmenté de 2,5 % pour atteindre 5 976 000.



Le marché domestique de toutes les filiales (à l'exception du Brésil, qui est détaillé séparément) a progressé de 5 %, tandis que le marché brésilien a connu une légère hausse de 0,5 %, en ligne avec ce qui a été observé ces derniers mois.



Le marché international dans son ensemble a enregistré une hausse de 2,1 %.



Du côté de l'offre, mesurée en sièges-kilomètres disponibles, l'augmentation globale a été de 6,3 %, et comme le trafic passagers mesuré en passagers-kilomètres parcourus n'a augmenté que de 2,7 %, le coefficient d'occupation a baissé de 2,8 points de pourcentage à 84,5 %.