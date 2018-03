Latam Airlines a lancé sa ligne Rome - São Paulo

Latam Airlines a inauguré le samedi 17 mars 2018 sa ligne directe entre Rome et Sao Paolo. Le Boeing 767 bi-classe déployé sur cet axe décolle de l'Aéroport Léonard-de-Vinci de Rome Fiumicino tous les lundi, jeudi et samedi à 10h00 et atterrit au Brésil à 18h35 heure locale le même jour.



Le vol retour JJ8180 part de São Paulo tous les mercredi, vendredi et dimanche à 15h55 heure locale, pour arriver dans la capitale italienne le lendemain à 07h55.



Si la compagnie obtient les autorisations gouvernementales nécessaires, la liaison deviendra quotidienne à partir du 1er juillet 2018.



Latam Airlines relie actuellement l'Europe à l'Amérique latine grâce à des vols directs au départ de Paris, Madrid, Barcelone, Londres, Francfort, Milan et Rome.