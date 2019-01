Latam Airlines présente les nouveaux sièges de sa classe affaires

Le siège a été conçu par le studio de design londonien PriestmanGoode et dispose d'un lit entièrement plat, d'un écran de 18 pouces, d'une table de cocktail en granit marbré et d'un " grand rangement pour les objets personnels ".



Parmi les autres transporteurs utilisant déjà ce siège, on peut citer Delta, Malaysia Airlines et Swiss.



Le LATAM indique que les passagers pourront profiter du nouveau siège à partir du début de 2019, bien que l'on ne sache pas exactement quel avion sera le premier à proposer ce produit.