Latam Airlines va relier Munich à São Paulo en juin

La nouvelle liaison São Paulo – Munich de Latam Airlines sera assurée au rythme de quatre fréquences hebdomadaires en Boeing 767-300, d’une capacité de 191 passagers en classe économique et de 30 en Premium Business.



Les vols hebdomadaires seront programmés les mardi, mercredi, vendredi et dimanche sur le vol LA8213, qui décollera de Munich à 20h15 (heure locale) et atterrira au Brésil à 04h35 (heure locale) le lendemain, pour une durée de vol de 13h20.



Les vols retours de São Paulo (LA8212) s'envoleront les lundi, mardi, jeudi et samedi, avec un départ prévu à 23h25 (heure locale) de l’aéroport de Guarulhos et une arrivée sur la plate-forme allemande à 17h15 (heure locale) le lendemain, soit une durée de vol de 12h50.