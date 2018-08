LATAM Argentine va ajouter quatre fréquences hebdomadaires à partir du 13 novembre à sa ligne Buenos Aires-Miami. Ce qui portera à 11 le nombre de vols par semaine. Les nouveaux vols partiront d'Ezeiza les mardis, jeudis et dimanches à 23h50 et les samedis à 08h50. Les retours sont prévus les lundis, vendredis et samedis à 19h35 et les jeudis à 08h20. Le vol quotidien décolle de Buenos Aires à 21h35 et de Miami à 20h15.