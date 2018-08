Latam modernise les cabines de 200 avions

Les premiers appareils modernisés seront livrés à partir de novembre 2018. C'est Latam Peru qui recevra le premier avion suivi de Latam Brésil en janvier 2019. La filiale chilienne devra,elle, patienter un peu plus, courant du deuxième semestre,pour recevoir ces avions reconditionnés.



Pour les passagers des vols long-courriers, à destination et en provenance des États-Unis ou de l'Europe, par exemple, Latam transformera les cabines de ses Boeing 767 et Boeing 777 et appliquera le même design que les nouveaux Boeing 787-9 et Airbus A350-1000, qui seront livrés dans les années à venir.



La cabine Economy sera équipée de sièges Recaro ergonomiques pour plus de confort, de ports d'alimentation USB à chargement rapide et d'écrans individuels de plus de 12".



Pour les passagers des vols intérieurs et sur des routes en Amérique latine, la cabine de plus de 150 Airbus A320 et A321 sera transformée pour offrir une connectivité wifi et de meilleures options de divertissement en vol et les mêmes sièges que sur vols long-courriers.