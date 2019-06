Le BAM, un nouveau lieu MICE à Marseille

La cité phocéenne compte une nouvelle adresse dédiée aux séminaires. Dans le quartier de la Joliette, l’ancien Bureau des Affaires Maritimes (BAM), construit en 1866, accueille désormais des réunions professionnelles, sur trois niveaux. Référencé dans l’inventaire du patrimoine culturel de la ville, le bâtiment a été racheté par le promoteur Habside, et entièrement réhabilité par l’agence d’architecture Tangram en 2018.



Le cachet du classique a été conservé. Les plafonds à moulures, les cheminées, le parquet à chevrons, l’escalier majestueux sont mis en valeur, et harmonieusement mixés avec du mobilier contemporain. En tout, 8 salles, de 13 à 54 m2, sont aménagées pour recevoir des groupes de 8 à 70 personnes, en configuration board, U, classe, théâtre ou cocktail. L’accent a été mis sur l’équipement technologique : écrans 4K, écrans tactiles, vidéoprojecteur full HD, moniteurs paperboard interactifs, etc.



Un jardin intérieur de 360 m2 complète l’ensemble, au centre de l’îlot immobilier, autour duquel gravitent l’espace de co-working Cité Fab, l’agence Tangram, le siège de Habside et de Fongecif.



Le BAM revendique sa souplesse d’utilisation pour accueillir toutes sortes d’événements, depuis la réunion classique jusqu’au lancement de produit, en passant par le showroom, la remise de prix ou l’exposition. Côté prestations, le chef étoilé Pierre Reboul a concocté 5 déjeuners, servis dans des bento box pour plus d’originalité.



Inaugurés le 18 juin dernier, mais ouverts depuis février, les locaux ont attiré de nombreuses entreprises marseillaises et plus lointaines.