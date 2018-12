Le Brexit, principal défi 2019 pour les Travel Managers

Pour la première fois depuis 4 ans, la réduction des coûts n'est pas le défi principal de l'année à venir pour les Travel Managers. La préoccupation première des acheteurs pour 2019 est le Brexit.



Outre le flou qui règne encore autour des conséquences du Brexit sur le quotidien des entreprises, cette crainte est sûrement alimentée par un manque de préparation. En effet, 65% des 134 acheteurs européens interrogés par Business Travel Show ont reconnu qu'ils n'avaient pas de plan post Brexit.



Autre nouveauté de ce sondage annuel : le Duty Of Care et les risques pour les voyageurs qui ont occupé la deuxième position du classement des craintes lors des deux précédentes éditions, ont totalement disparu du Top 10.



En dehors du Brexit, les acheteurs estiment que les défis 2019 les plus importants seront la réduction des coûts, les budgets, les tarifs aériens ou encore la disponibilité.



Brexit : inquiétude sur le long terme

Les travel managers ne craignent pas uniquement le lendemain du Brexit. Ils sont aussi inquiets sur ses conséquences à long terme. En effet, interrogés sur les plus importants challenges du secteur du voyage d'affaires pour les trois prochaines années, les acheteurs ont, à nouveau, majoritairement cité le départ du Royaume-Uni de l'UE.



Les autres points angoissants pour les sondés sont la hausse des coûts, le NDC, la sécurité du voyageur et les alternatives de voyage.



Par ailleurs, les visas apparaissent pour la première fois dans ce classement 2022, en prenant la 7e position. Cette arrivée reflète l'inquiétude générale quant à l'impact du Brexit sur les déplacements des voyageurs et les frontières.