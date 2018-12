Le Bristol Paris a fini sa rénovation

Après ses trois restaurants, son jardin, son spa et son bar, Le Bristol achève son programme de rénovation en apportant une touche contemporaine à la décoration de ses chambres et ses suites.Le cabinet d’architecture MM-Design qui était chargé du projet, a joué sur la douceur des couleurs, la simplicité des lignes, le raffinement du style Louis XVI et la sobriété des décors. Par exemple, les boiseries anciennes sont peintes des nuances pastel de vert, de bleu, de gris pâles ou de blancs cassés Farrow & Ball.Le passé et le présent se conjuguent grâce à des lampes aux pieds de porcelaine côtoient des liseuses en laiton et des bibliothèques en chêne clair aux lignes très contemporaines, des bergères ou des tables en bois de rose. Sur les lits de style Louis XVI, les couvre-lits fleuris ont laissé place à des jetés unis aux camaïeux de beige, d’ocre, de vert céladon ou de bleu-gris.Les chambres disposent également des dernières technologies comme le wifi gratuit.112 rue du Faubourg Saint-Honoré75008 ParisTél. : +33 1 53 43 43 00Mail : Reservations.lebristolparis@oetkercollection.com