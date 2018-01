Le Canada et Israël étendent leur accord aérien

Le Canada et Israël ont étendu leur accord de services aériens, ce qui permet désormais aux compagnies aériennes désignées par les autorités d’effectuer jusqu’à 19 vols de passagers chaque semaine au lieu de 12.



Marc Garneau, Ministre des Transports du Canada a expliqué : "Cet accord élargi, qui accélérera et facilitera le transport des personnes et des marchandises, continuera de favoriser le commerce et les investissements entre nos deux pays et d’aider les entreprises canadiennes à progresser et à prospérer" . Israel Katz, Ministre des Transports et des Renseignements de l’État d’Israël, a ajouté "La mise en œuvre de l’accord élargi devrait améliorer la qualité des services offerts à bord des avions à destination et en provenance d’Israël, accroître la concurrence entre les compagnies aériennes, baisser les tarifs et augmenter le trafic aérien de passagers et de marchandises vers Israël" .



De son côté, Air Canada se félicite de cet accord grâce auquel elle cherchera à étendre ses services entre les deux pays.