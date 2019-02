Le Canada investit dans la sécurité de ses petits aéroports

Marc Garneau, ministre des Transports du Canada, a annoncé le 31 janvier 2019 que le gouvernement canadien a prévu d'investir plus de 48,6 millions de dollars dans la sécurité des aéroports locaux.



Ce Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires (PAIA) versera par exemple, 354 851 dollars canadiens à l'aéroport municipal de Brandon pour financer l'installation d'une clôture de contrôle de la faune. 168 270 dollars seront aussi alloués à la remise en état du système électrique de l'aire de trafic IV à la plate-forme de St. Andrews, au Manitoba.



De plus, d'autres projets seront dévoilés dans les prochaines semaines. Ils consisteront notamment à rénover des pistes, des voies de circulation et d'aires de trafic, à améliorer les systèmes de balisage lumineux des aérodromes et des systèmes électriques côté piste, à acheter de l'équipement de déneigement ou encore à améliorer la signalisation des plates-formes ainsi qu'à installer des clôtures de contrôle de la faune.



Le Ministre des Transports canadien ajoute "Notre gouvernement reconnaît que les aéroports locaux du Canada contribuent de façon importante à la croissance économique et à la vitalité sociale des petites collectivités. En plus de soutenir les déplacements d'agrément et le tourisme, ceux-ci constituent des plaques tournantes prépondérantes du monde des affaires, du secteur des soins de santé et des services sociaux et des entreprises de développement des ressources en démarrage".