Le Canada va tester l’identité numérique pour les voyageurs internationaux

Comme ils donnent accès, à leur discrétion, à des données biométriques, biographiques et historiques de voyage vérifiées, les voyageurs peuvent aider les autorités à mener des évaluations de risque et de précontrôle : principalement, faire la vérification d'identité et assurer la fluidité et la sécurité des déplacements tout au long de leur voyage grâce à la technologie de reconnaissance biométrique, Non seulement cela permet-il de concevoir des services plus personnalisés et centrés sur le passager, mais le passager joue également un rôle charnière pour assurer la sécurité publique

L’idée qui pilote ce projet s’appuie sur le besoin de rapidité nécessaire au traitement des flux de voyageurs qui arrivent aux postes d’immigration des aéroports. Le lancement du prototype KTDI est une première étape avec comme objectif, pour 2030,. Le principe du " voyageur reconnu " se fonde avant tout sur ses empreintes numériques existantes.Selon les initiateurs du projet, les arrivées internationales dans les aéroports devraient atteindre 1,8 milliard de passagers, soit une hausse de 50 % par rapport au 1,2 milliard d'arrivées enregistrées en 2016. Selon le principe que chaque individu possède un parcours digital dans son propre pays (biométrie, enregistrement numérique de datas personnelles…) KTDI va collecter ces informations, avec l’accord du voyageur, pour les utiliser tout au long de son déplacement. Ainsi identifié et sécurisé par le système il passe sans formalités pesantes les contrôles sécuritaires à l’arrivée dans le pays visité.John Moavenzadeh, responsable de l'initiative des systèmes de mobilité du Forum économique mondial de Davos a détaillé l'intérêt du système : "".