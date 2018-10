Le Citadines Strasbourg Kléber s'est offert un lifting

La résidence Citadines Kléber Strasbourg, à quelques pas du Parlement Européen et du Conseil de l’Europe, a fait peau neuve. Ses 107 appartements dévoilent désormais un design actuel enrichi de références au patrimoine alsacien. Ainsi, les hôtes pourront découvrir dans les différents logements des motifs à colombages inspirés de l’architecture alsacienne et des maisons typiques du quartier incontournable de la ‘’Petite France’’, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.La résidence offre des appartements entièrement équipés avec un espace cuisine séparé. Ils sont aussi dotés de la solution Wifirst, garantissant un wifi très haut débit gratuit, et de prises USB au niveau des têtes de lit et à proximité du bureau.L’accueil est assuré 24h/24h. Des services sont également proposés à la carte comme le ménage quotidien, le petit-déjeuner, le parking ou encore la laverie et le pressing.50-54, rue du Jeu des Enfants67000 StrasbourgTel : +33 3 9022 4700