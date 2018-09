Le Crillon devient "Palace"

L’Hôtel de Crillon a reçu la distinction Palace et rejoint ainsi le cercle des 25 adresses françaises les plus prestigieuses au monde. Cette classification lui a été attribuée par la Commission Palace, présidée par Jean-Yves Le Drian, Ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères, pour une durée de 5 ans.



Si peu de politiques voyages permettent aux voyageurs d'affaires d'y séjourner, l'adresse permet d'y organiser des événements ou des rendez-vous prestigieux. Les clients invités des entreprises françaises apprécient toujours d'y être logés.



Adresse iconique, l’Hôtel de Crillon a rouvert ses portes le 5 juillet 2017 après 4 années de rénovation.