Le DG d'ACTE Global est sur le départ

Greeley Koch qui a rejoint ACTE Global en tant que membre en 1998, a pris les fonctions de Directeur Executif de l'organisation en 2012. Il a occupé différents postes au sein de l'association professionnelle comme président de l'ACTE Global Centre de 2008 à 2010 ou encore président d'ACTE Global de 2004 à 2007.



Il a expliqué " Après 20 ans de présence au sein d'ACTE - trois ans en tant que président d’ACTE et six ans en tant que directeur exécutif - je passe à autre chose dans le secteur des voyages d’affaires". Il a ensuite ajouté "j’ai parcouru de nombreux kilomètres et rencontré des milliers de membres d’ACTE depuis 2012. Ils ont parlé, nous avons écouté, ACTE a mis en œuvre. C’est l’héritage d’une association gagnante ".



L'association cherche actuellement son prochain directeur exécutif. Le président d'ACTE, Leigh Bochicchio, a indiqué que des informations sur le poste et le processus de sélection seront disponibles sur le site web de l'organisation.