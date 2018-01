Le Dreamliner d'Air Europa mettra le cap sur São Paulo

Le Boeing 787-8 Dreamliner d'Air Europa assurera la liaison entre Madrid et São Paulo à partir du 25 mars 2018. Cette desserte offre une correspondance pratique avec Paris. Le départ d'Orly est programmé à 20h10 pour une arrivée à Madrid à 22h10. Le Dreamliner décollera à 23h40 pour un atterrissage au Brésil à 5h15 le lendemain. Le vol retour prévoit un départ de Sao Paulo à 14h10 (arrivée 5h15, le lendemain) et de Madrid à 7h30 pour une arrivée à Paris à 9h25



La compagnie ajoute : "Avec l’incorporation de Sao Paulo à la flotte Dreamliner, Air Europa confirme son développement au Brésil où, en plus d’opérer vers São Paulo, elle dessert les villes de Salvador de Bahia et Recife".



Elle dispose actuellement de 8 Boeing 787-8 et débute une seconde phase de modernisation avec l’arrivée progressive, à partir du mois prochain et jusqu’en 2022, de 16 Boeing 787-9.